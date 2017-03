Politiek wil camouflage voor achterkant blauwe 'Ikea-doos'

De blauwe achtergevel van het gebouw grenst aan natuurgebied de Bieslandse Bovenpolder, het enige recreatiegebied in Delft-Noord. Er zijn bomen neergezet die de achtergevel - in ieder geval in de zomer - enigszins aan het zicht onttrekken, maar in de winter nauwelijks. GroenLinks zou daarom graag zien dat er een roosterwerk met klimop voor de gevel wordt geplaatst. ,,Daarmee creëer je ook ecologische waarde voor vogels en insecten", stelt fractievoorzitter Fleur Norbruis van GroenLinks.



Parkeerlaag

Donderdag vindt de raadsvergadering plaats, waarin het bestemmingsplan Noordoost 2017 wordt besproken. Hierin zijn ook de uitbreidingsplannen van Ikea opgenomen. De meubelgigant wil een extra parkeerlaag bouwen op de bestaande parkeergarage om een betere doorstroming van het verkeer tijdens de piekmomenten te realiseren. Op het dak komen mogelijk zonnepanelen.



Norbruis zegt te begrijpen dat Ikea de auto's van haar klanten kwijt moet, maar wil het moment aangrijpen om Ikea werk te laten maken van de achtergevel. ,,Al in 2009 is besloten dat het bedrijf voor een groene inpassing zou zorgen." Norbruis wil dit nu per motie regelen en krijgt mogelijk steun van VVD, D66 en SP. ,,Dan hebben we al gauw een meerderheid."



Ondergronds

Onafhankelijk Delft wil dat de extra parkeerlaag er helemaal niet komt, en zou de parkeergarage liever volledig onder de grond zien verdwijnen. ,,In 2016 heeft Ikea een aanbouw neergezet. Waarom zijn ze toen niet ondergronds gegaan? Het zicht op Delft vanuit de Bieslandse Bovenpolder is afschuwelijk, met al die lelijke bouwblokken", stelt raadslid Jan Peter de Wit van deze partij. Zijn partij overweegt in de raadsvergadering een motie in te dienen om de extra parkeerlaag van tafel te krijgen.