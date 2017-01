Prijs voor Delfts bedrijf achter inktloze printer

Inkless ontwikkelt printers die geen gebruikmaken van inkt, maar de letters op het papier branden, een techniek ontwikkeld door TU Delft-studenten tijdens hun afstuderen. Deze manier van printen bespaart printkosten en heeft een minder grote impact op het milieu dan het gebruik van inktcartridges.



De prijs is een groot compliment voor het Inkelss-team, vertelt Arnaud van der Veen, een van de oprichters van het bedrijf. ,,We hoopten er natuurlijk wel op, maar je weet niet welke criteria het zwaarst wegen voor de jury. Op het maken van een impact scoren we hoog, maar ons product is nog niet voor de consument verkrijgbaar."



Het team heeft de afgelopen twee jaar binnen startup-incubator YES!Delft aan hun vinding gewerkt. In het gebouw aan de Molengraaffsingel ontwikkelen ze hun product verder. ,,We verwachten de printer binnen een jaar in te kunnen zetten in een industriële omgeving, bijvoorbeeld voor het printen op verpakkingen", zegt Van der Veen. ,,Binnen twee tot drie jaar willen we de printer ook voor de consument toegankelijk maken."



De 'Startup of the Year'-prijs is in het leven geroepen door nieuwswebsite NU.nl.