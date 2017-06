'Raam dicht door lawaai van de A4'

Ook Ans Steendam, bewoonster van de Delftse wijk Buitenhof, ergert zich groen en geel aan het lawaai. ,,Wij slapen altijd met de ramen open, maar om 05.00 uur 's morgens worden we standaard wakker van de vrachtwagens die vanaf de veiling de A4 opdraaien. Dat was vroeger echt veel minder. Ook lekker rustig in de tuin zitten, is er tegenwoordig niet meer bij.''



De omwonenden van de A4 moeten echter gewoon leren leven met het verkeerslawaai. Rijkswaterstaat laat weten voorlopig geen maatregelen te nemen. ,,Jaarlijks wordt er gecontroleerd of we nog steeds voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van geluid'', zegt een woordvoerster. ,,Op basis van de laatste officiële cijfers uit 2015 was er op dit traject geen sprake van overschrijding van wettelijke normen. De nieuwe resultaten verschijnen omstreeks december 2017. Op basis daarvan bekijken we of het nodig is om maatregelen te nemen.''