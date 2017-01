'Robot verrijkt bestaan'

Robots kunnen automatisch een auto in elkaar sleutelen, maar een zieke of oudere verzorgen is voorlopig nog een te complexe handeling?

,,Het is een kwestie van lange adem: de techniek moet beschikbaar zijn, er moet acceptatie zijn in de markt en voldoende ontwikkeltijd en financiering. Je hebt eerst een 'gek' nodig die een vinger opsteekt, dan een hoogleraar die gelooft in dat gekke idee en vervolgens een onderwijsomgeving waarin jarenlang gesleuteld kan worden. Universiteiten haken af op het moment dat de haalbaarheid wetenschappelijk is aangetoond. Maar dan heb je nog zes stappen te gaan voordat je een product op de markt kunt brengen.''



Uw zorgrobot Rose is inmiddels ook al een puber.

,,Ja, tussen het eerste op de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde prototype en de oprichting van een commercieel bedrijf zat vijf jaar. Toen ik kennismaakte met Rose had ze, hoe zeg ik dit netjes..., een te kort en dynamisch instabiel armpje. Wij hebben toen, uitgaande van onze expertise met op afstand bestuurbare robots in de nucleaire industrie, een aantal denkstappen gemaakt. Toen het geld op was in Eindhoven, hebben we haar geadopteerd.''



Is het hoger beroepsonderwijs wel klaar voor het opleiden van mensen die robots moeten gaan bedienen, die de reguliere arbeidsplaatsen gaan opvullen?

,,Het is essentieel dat docenten en studenten worden betrokken bij robotica. Daarbij vormt het overbruggen van verschillen tussen de opleidingen nog een uitdaging. Verpleegkundestudenten en techniekstudenten spreken elkaars taal niet. Er blijkt slechts één overlappend vak tussen technische studies en verpleegkunde te bestaan: Engels.''



Maar zijn docenten en studenten emotioneel wel klaar voor een transitie naar inzet van robots?

,,De verhoudingen gaan de komende jaren sowieso op de schop: de zorgvraag zal verdrievoudigen, het aantal handjes drastisch krimpen. Ik zie dat de scepsis over de inzet van robots bij verpleegkundigen verdwijnt zodra ze met eigen ogen ontdekken dat die robots nog traag zijn en niet volledig autonoom kunnen opereren. Maar dat ze wel de vervelende tijdrovende klusjes kunnen overnemen, die het leven van patiënten en zorgbehoevenden kunnen veraangenamen. Iedereen wil zo lang mogelijk regie houden over zijn eigen leven. Als je dan door een robot niet vijf kwartier op de volgende theeronde hoeft te wachten, is dat een verrijking van het dagelijkse bestaan.''