Schipluidense exposeert haar theepotten in Duitsland

Bijzonder aan het werk van de van oorsprong Amsterdamse zijn de vaak scheve en ingedeukte vormen, die vooral de theepotten een eigenaardig, maar onweerstaanbaar karakter geven.



Perfectie

Van Gils: ,,Vanaf mijn eerste pot is dat mijn signatuur. Ik speel ermee, maar het is technische perfectie. Ik werk zo min mogelijk af, pak hem zo van de schijf." Ze zoekt het risico op. ,,Omdat het materiaal me daartoe uitdaagt. Dan ben je ergens mee bezig en voegt het materiaal zich naar je vingers. Het is net of het vraagt: kun je ook dit met me doen?"



Met een theepot kan een potten­bakker tonen wat hij in huis heeft, legt ze uit. ,,Het is een soort meesterstuk op de draaischijf en heeft een enorme moeilijkheidsgraad." Zo moet de tuit op de juiste hoogte zitten, anders komt de thee er voor het schenken al uitlopen. ,,Hij moet goed in de hand liggen, zodat je normaal kunt schenken. Met de theepot kun je je leven lang bezig zijn."



Kentering

Dat vinden ze ook in China, de bakermat van theedrinken en porselein. In 2009 verbleef Van Gils twee maanden in de 'porseleinprovincie' Fujian en maakte er honderd theepotten, waarvan in 2010 een expositie volgde in Sjanghai. ,,China was een kentering in mijn carrière. Mijn naam als theepottenmaker ging wereldwijd rond." Sindsdien is de kunstenares in de ban van porselein. ,,Porselein heeft zo veel: elegantie, kwetsbaarheid, terwijl het toch heel sterk is. Je kunt het zo dun maken als een eierschaal. Alles is er al. Alleen moet er iemand zijn met de juiste handen, die het eruit haalt."