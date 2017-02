Sensationele beelden laten je bijna als echte agent voelen

Paspoorten worden niet opgestuurd

15 februari Delftenaren moeten hun nieuwe paspoort ook in de toekomst ophalen bij de gemeente. Dat is tegen de wens van de partijen STIP, D66, Fractie Van Koppen en GroenLinks. Die hadden eind 2015 gevraagd om te onderzoeken of het thuisbezorgen van reisdocumenten haalbaar is.