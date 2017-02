Sensationele beelden laten je bijna een echte agent voelen

De beelden zijn afgelopen november gemaakt na een incident op de A12 ter hoogte van Nootdorp. De ambulance snelt na dit incident onder begeleiding van drie motoragenten naar het MCH Westeinde in Den Haag. De video stopt pas op het moment dat de ambulance het terrein van het ziekenhuis oprijdt.



Tijdens de rit is te zien hoe de motoragenten de weg vrij maken voor de naderende ambulance. Kruispunten worden afgezet en opritten naar de snelweg worden geblokkeerd. Communicatie tussen de motoragenten onderling en tussen de motoragenten met de chauffeur van de ambulance spelen hierbij een belangrijke rol.



Hoewel de beelden al in november zijn opgenomen, zijn deze gister door de politie gepubliceerd. Sindsdien is de video al ruim 8.000 keer bekeken.