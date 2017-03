Slapende reus Avanti staat op

Maximale

Avanti's hoofd van de technische commissie Maarten Kees van Breukelen erkent de belangrijke rol van de trainer-coach. ,,Erwin weet binnen de mogelijkheden het maximale uit deze groep te halen. Het weggaan van Thomas Reijgersberg is een aderlating, maar we zijn vooral blij met wat hij hier heeft laten zien. Thomas heeft bij Avanti de lol in het spelletje teruggevonden. Of het spelen in de Korfbal League zonder hem zinloos is, zullen we achteraf pas weten. Als je de mogelijkheid hebt, moet je ervoor gaan. We laten dit seizoen zien wat er aan onverwachte prestaties mogelijk is."



In het rijke bezit van een eigen sporthal is Avanti als enige korfbalvereniging in PijnackerNootdorp een groeibriljant. Wat is het geheim? Voorzitter Johan Diepens: ,,Voor zover je al over een geheim kunt spreken, is het de combinatie van sport en plezier. De balans tussen top- en breedtesport is belangrijk. Die komt tot uiting langs de lijn, waar alle leden het eerste team steunen. Wat er op dit moment gebeurt, zorgt voor een enorme binding. We hebben inderdaad een mooie accommodatie, zowel binnen als buiten. Dat is handig. Zo kunnen we het hele seizoen gebruik maken van de kantine, maar het is geen bepalende factor voor het spelen van topkorfbal."



Winst voor Avanti morgen en zaterdag leidt hoe dan ook tot directe promotie naar het niveau waar 'buurman' Fortuna al jaren actief op is. Wil Avanti die club niet naar de kroon steken? Van Breukelen: ,,We spiegelen ons aan geen enkele club. Avanti is een grote vereniging met de ambitie om daar het maximale uit te halen. We zien wel waar dat toe leidt. Spelers halen? De basis voor structureel succes moet vanuit de vereniging zelf komen. Maar iedereen die daar onderdeel van wil uitmaken en bij Avanti wil horen, is van harte welkom.''