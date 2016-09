Snelweg A12 opnieuw een weekend dicht

Delft verbaast Wil is hartstikke blij met waardering

17:12 De liefde voor tekenen en schilderen zit Wil van Ravesteijn al van jongs af aan in het bloed. Maar in haar drukke leven als alleenstaande moeder in combinatie met werk buitenshuis bleef er niet veel tijd over om haar passie voor de beeldende kunst te volgen. Acht jaar geleden zag ze haar kans schoon en gooide ze het artistieke roer definitief om. En met succes.