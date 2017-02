Spiegelende kunst van Alyssa van Heyst

Willink

,,Mijn eerste workshop volgde ik bij fotograaf Hans Willink. Hij was zo onder de indruk, dat hij mij meteen uitnodigde voor een groot tennistoernooi. Daarna heeft hij mij vaker gevraagd voor hem te fotograferen. Henk Koster en Anne Reitsma heb ik vorig jaar ontmoet en ook zij hebben mij verder gebracht in de fotografie. Henk heeft mij vorig jaar gevraagd om te komen fotograferen bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Deze week doe ik dat voor de tweede keer. Echt super.''



,,Mijn grote voorbeeld is Sacha de Boer, ze maakt prachtig werk.Verder heb ik naast mijn opleiding en werk altijd veel geoefend. Een paar jaar geleden stond ik op het punt om een fotografie-opleiding te doen. Toch heb ik gekozen voor de opleiding 'leerkracht basisonderwijs'. Dat sprak me ook altijd enorm aan. In de tussentijd probeerde ik me zelf verder te ontwikkelen als fotograaf. In 2010 ben ik begonnen als freelancer en dat doe ik nog steeds naast mijn huidige baan als juf op basisschool Max Havelaar. Ik ben de leerkracht van groep 8 en ik doe ook nog één ochtendje de kleuters.''



De laatste tijd is ze ook intensief bezig met puddlegrams. ,,De weerspiegeling vind ik super. Ook is het altijd een uitdaging om de foto zo strak en symmetrisch mogelijk te maken. Een zuchtje wind kan het water al laten bewegen. Mensen denken vaak dat het Photoshop is. Nou, dat is dus absoluut niet het geval. Jullie mogen best weten dat ik soms sta te springen van geluk als ik de, in mijn ogen, 'perfecte' puddlegram heb gemaakt . Dit heb ik trouwens ook bij 'gewone' foto's. Ik kan als een kind zo blij zijn als het lukt zoals ik voor ogen had.''



Inmiddels heeft ze haar eigen website ontwikkeld en is ze actief op Facebook en Instagram. ,,Aan mijn website ben ik niet zoveel tijd kwijt. Dat is anders bij social media. Instagram gebruik ik vooral om dagelijks een foto te delen en op Facebook doe ik het wat 'rustiger' aan. Social media is natuurlijk ideaal om foto's te delen. Het bereikt veel mensen en ik krijg vaak hele leuke reacties op mijn foto's.''