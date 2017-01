Strandbeestkunstenaar Theo Jansen centraal in discussieavond

De Delftse kunstenaar werd bekend met zijn strandbeesten van pvc-buizen. Tot en met 5 maart is in Museum Prinsenhof een solotentoonstelling te zien van de werken van Jansen.



,,Normaal gesproken staat het werk van Theo centraal. Met de film- en discussieavond richten we ons meer op de kunstenaar zelf", vertelt Dick Holt, bestuurslid van coöperatie Prinsenkwartier, die kunst, cultuur en technologie verbinden aan het St. Agathaplein.



Tijdens deze avond zal eerst de documentaire De Jongensdroom worden vertoond. Die geeft een kijkje in werk, leven en denken van Jansen. Daarna krijgen vijf sprekers het woord die hun mening geven over de kunstenaar. Tot slot kunnen de bezoekers van gedachten wisselen met de sprekers en de kunstenaar zelf.



Techneuten

,,We houden in februari nog twee van dit soort avonden. Op een van die avonden leest Jansen de columns voor die hij voor de Volkskrant schreef. De andere avond is meer iets voor techneuten. Hier zullen we ingaan op de technische aspecten die Jansen gebruikt heeft om zijn strandbeesten te laten lopen", aldus Holt.