Studenten homovereniging Delft gepest en bespuugd

,,De bingo, die we die avond hielden, is het hoogtepunt van de Owee, maar kreeg een nare nasmaak," vertelt Bram van Meurs, voorzitter van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit, waaronder de jongerenvereniging valt. De jongeren riepen: 'vieze homo's' en scholden met ziektes." Er wordt gereageerd door mensen van de vereniging en een aanwezige probeert de boel te sussen. ,,Diegene werd in zijn gezicht gespuugd. Gelukkig ontstond er geen vechtpartij."



De vereniging belde de politie toen de oproeikraaiers weer terug kwamen. ,,De politie vroeg ons of we een proces-verbaal wilden opmaken of dat de jongens een boete kregen. We hebben gekozen voor dat laatste, zodat het meteen klaar zou zijn en we er niet in blijven hangen. Daarnaast is dit effectiever, omdat ze het nu direct voelen."



Tolerant

Van Meurs is bezorgd, omdat dit niet het eerste incident is. Eerder dit jaar is een homoseksuele student uit zijn kamer gepest. ,,We zeggen dat hier iedereen tolerant is, maar deze incidenten bewijzen dat het niet helemaal zo is." Volgens de voorzitter worden veel incidenten niet gemeld door schaamte of angst. ,,Het is moeilijk te zeggen hoe vaak geweld tegen de LHTB-community voorkomt. Het meest verbazingwekkende vind ik dat mensen geweld gebruiken. Je kunt andere vormen van leven afkeuren, maar loop dan gewoon langs."



De politie laat weten dat boetes zijn uitgedeeld aan de jongeren voor het veroorzaken van overlast in de horeca en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs," aldus een woordvoerder.