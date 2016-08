Tram 15 wordt aan IS ontkomen Mohammed noodlottig

Het pas betrokken huurhuis in Nootdorp doet nog wat kaal aan. Binnen zitten vrienden en familie bij elkaar om Mohammed te gedenken. De sfeer is rustig en sereen. Het lijkt of ze het overlijden van hun geliefde Mohammed, die dinsdag verongelukte, al hebben geaccepteerd. In het leven van de familie Mohammed is de dood geen onbekende.



Zoon Sherzad (25) is na het overlijden van zijn vader vanuit zijn Duitse woonplaats Erfurt naar Nootdorp gereisd. ,,We zijn natuurlijk allemaal erg geschrokken en verdrietig'', zegt hij in gebrekkig Duits. ,,Mijn vader was een hele rustige, lieve man. We zullen hem erg missen.''



Twee jaar geleden lachte het leven de Koerdische Syriër Mohammed Mohammed nog toe. Een rustig bestaan als elektricien in Kobani samen met zijn vrouw, vijf zonen en dochtertje. Dan breekt de hel los. IS-strijders veroveren in rap tempo de stad. ,,Ze schoten alles in puin'', zo blikt Sherzad terug. ,,Geen huis stond meer overeind.''