TU Delft viert 175e verjaardag

Kenmerkend voor de student van nu is dat ze steeds vaker ook ondernemer zijn. Dankzij de faciliteiten en het netwerk van startup-incubator YES!Delft bijvoorbeeld, maar ook daarbuiten beginnen studenten met hun eigen vindingen en producten al tijdens hun opleiding voor zichzelf. ,,Het is iets wat ik tien jaar geleden niet had gedacht.



Het zat namelijk niet echt in de Nederlandse cultuur om tijdens je studie daarmee actief te zijn. Dat is meer iets wat je altijd op Amerikaanse universiteiten zag", stelt Van der Hagen. Hij juicht de ontwikkeling toe.



,,Naast hun studie zijn de huidige studenten ook nog eens goed in het communiceren over wat ze doen. Ze denken niet meer: 'ik ga na mijn studie bij een groot bedrijf aan de slag'. Het is veel meer: 'ik kan het zelf ook'."



Het jubileum is voor Van der Hagen niet per se hét moment om naar de toekomst te kijken. Dat gebeurt voortdurend. ,,Innovatie zit in onze cultuur. We kijken altijd naar wat beter kan. En veel voornemens voor de komende jaren zijn al eerder in gang gezet."



De focus op internationalisering van het onderwijs bijvoorbeeld. Of de samenwerking met de universiteiten van Rotterdam en Leiden. Het is iets wat al langer gedaan wordt, maar wat hij in de komende jaren intensiever ziet worden. ,,Als de logistiek verbeterd wordt, zie ik bij meer opleidingen gebeuren dat die in twee van de drie steden gevolgd kunnen worden."