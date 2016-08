TU Solar Boat in haven Rotterdam

Dochter na inbraak: Mijn vader heeft een heldendaad verricht

28 augustus Het lijkt op het script van een bizarre film, maar voor een inwoner van Delft was het de harde werkelijkheid. Toen er zaterdagochtend in zijn huis werd ingebroken, ging hij slechts gehuld in onderbroek achter de inbreker aan. Zijn dochter is apetrots: 'Ik schaam me niet voor m'n pa, ook al stond hij in zijn onderbroek. Hij heeft een heldendaad verricht.'