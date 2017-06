Twijfel over plek straatje Vermeer

Jarenlang kwamen er allerlei adressen in Delft voorbij waar de twee afgebeelde huizen vroeger zouden hebben gestaan. Geen enkele daarvan was overtuigend genoeg om de locatie vast te stellen. Tot eind 2015. Kunsthistoricus Frans Grijzenhout zou de plek hebben gevonden waar Vermeer zijn schilderij op baseerde: de Vlamingstraat op de plek waar nu huisnummers 40 tot 42 zijn. Hij achterhaalde het adres door onder meer een belastingregister uit 1667 te raadplegen. Daaruit bleek dat op die plek twee huizen stonden van elk zo'n 6,30 meter breed met daartussenin twee poorten en daarachter een steegje. Een constructie die overeenkomt met het schilderij én nergens anders voorkwam in Delft die tijd. Zijn 'ontdekking' werd groot nieuws.



Sindsdien is er echter veel kritiek geuit op de theorie van Grijzenhout. Nu opnieuw. In de nieuwste uitgave van het Tijdschrift voor Historische Geografie trekken kunsthistorici Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer de lezing van Grijzenhout in twijfel. Zo verwijzen ze naar de theorie van Philip Steadman die stelt dat de aangehaalde gegevens uit het belastingregister van 1667 niet overeenkomen met de gegevens van de vroegste kadastrale kaart uit 1832. Want daar mist een steegje.



Kortom: de conclusie van Eijkelboom en Vermeer? Werkelijk onweerlegbaar bewijs is er volgens hen niet dat het Straatje van Vermeer daadwerkelijk is gebaseerd op Vlamingstraat 40-42.