'Van bier werd je namelijk niet ziek'

Waarom moest Delft weer bierstad worden?

,,Delft was tussen 1500 en 1650 de grootste bierstad van Holland. Iedereen dronk bier, dan werd je namelijk niet ziek. Binnen de vestingsmuren waren er ongeveer 200 brouwerijen. Zeventig procent van de inwoners van Delft leefde hiervan, of van nevenfuncties als bierkruier, kuiper of korenmeter.''



Staat Delft inmiddels weer op de kaart als bierstad?

,,Zeker. Ik begon met niks en besloot als bierliefhebber in 2007 het boekje Delft, stad met een vergeten bierhistorie te schrijven. Er kwamen historische wandelingen en lezingen bij en zelf brouw ik een aantal historische bieren zoals Mueselare. Zwaar blond bier met het kruid lievevrouwebedstro erin, dat een zoetje én een klein bitterje geeft."



U organiseert ook rondvaarten?

,,Ja, dit jaar varen we met Pakschuit Nooitgedacht naar De Kompaan in Den Haag, naar historisch Delfshaven in Rotterdam en het centrum van Schiedam.''



Komt er nog een nieuw bier op de markt?

,,Dit jaar wil ik onder andere De Zoen van Delft maken. Dat wordt gebrouwen met gagel in plaats van hop."



Kunt u van het bier leven?

,,Ja, maar dat was nooit de bedoeling. Ik wilde aanvankelijk alleen een boek schrijven en een oud recept uitproberen. De Delftse horeca vond het leuk 0m dit bier werkelijk te gaan schenken, en zei daarna: één bier is geen bier. Inmiddels maak ik negen soorten. Dat kost best veel tijd. Binnenkort ga ik weer een dagje Muselaere brouwen, dan maak ik 2.500 liter op één dag. Ik was hiervoor manager in een supermarkt; die baan heb ik opgezegd."