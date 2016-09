Van Bijsterveldt beëdigd als burgemeester van Delft

Om kwart over acht vanavond was het zover tijdens de beëdiging. Met een brede glimlach was ze met man en twee zoons de raadszaal van het stadhuis in gelopen. ,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig'', klonk het vol overtuiging uit de mond van CDA'er Marja van Bijsterveldt. Waarna de voormalige staatssecretaris en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog een kwartier geduld moest hebben.



Om half negen kreeg ze hem echter eindelijk om: wethouder Aletta Hekker hing de ambtsketen om de nek van de eerste vrouwelijke burgemeester van Delft.



Balkenende

En dat onder het toeziend oog van CDA-prominenten als voormalig minister-president Jan Peter Balkenende en oud-minister van Financiën Jan Kees de Jager alsmede burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Laatstgenoemde hield, als voorzitter van de Metropoolregio, een toespraak waarin hij Van Bijsterveldt prees als een 'uitstekend bestuurder'. En hij wees op het belang van Delft binnen de Metropoolregio.



Mooie woorden waren er ook van wethouder Aletta Hekker ('de vertrouwenscommissie heeft uitstekend werk verricht') en commissaris van de koning Jaap Smit ('Delft is een parel van de Randstad en Marja van Bijsterveldt moet die parel goed laten glimmen').



Enthousiasme

De nieuwe eerste burger van Delft hoorde het allemaal stralend aan. Haar eerste toespraak als burgemeester van de prinsenstad was doorspekt met enthousiasme en zin om aan de slag te gaan.



,,Het is met heel veel dankbaarheid dat ik hier sta. Dankbaar dat mijn wegen van de afgelopen 25 jaar openbaar bestuur mij uiteindelijk naar Delft, deze prachtige stad, hebben geleid'', meende ze. En ze houdt van Delft, benadrukte ze. ,,Al heel lang en dat is de afgelopen weken alleen maar toegenomen. Mijn voordracht was voor mijn man Antoine en mij een mooi excuus om afgelopen weken nog vaker in Delft uit eten te gaan en daarbij trof ik al veel mensen uit onze stad. Hun positieve reacties motiveren mij zeer om de komende jaren het allerbeste uit mijzelf te halen.''Van Bijsterveldt volgt oud-burgemeester Bas Verkerk op. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad.