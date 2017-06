Van Staveren maakt furore met Romeinse werken

Pompeï

Deze 'Romeinse fase' kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 1981 bracht hij een jaar door in Rome en toen heeft hij de Romeinse kunst goed kunnen bestuderen. ,,Wat je op deze percelen ziet is mijn fantasie, geïnspireerd door observaties in vooral Rome en Pompeï. Als klein jongetje was ik al gefascineerd door kunst en archeologie uit de klassieke oudheid. Op een dag besloot ik zelf een Romeins huis te maken. Dat project bleek iets te ambitieus op die leeftijd. Nu zijn mijn schilderijen onderdeel van een grote presentatie over het Romeinse leven. Wie had dat ooit gedacht?" zegt Van Staveren.



Hij is tot dusverre de enige Nederlandse kunstenaar die Romeinse werken maakt. ,,In Nederland vind je bijna geen originele Romeinse schilderijen. Dan zou je naar Italië moeten gaan. De directeur van het museum heeft er echter voor gekozen mijn werk tentoon te stellen, wat ik natuurlijk geweldig vind.''