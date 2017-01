Vanavond reparaties aan A13 na dodelijk ongeluk bij Delft

Vanochtend verongelukte een vrachtwagen met daarop een zware gronddumper vlak voor de afslag Delft-Noord. De chauffeur kwam daarbij om het leven. Voor de berging van het truck en de lading werden alle rijstroken op één na afgesloten wat een lange file tot gevolg had in de ochtendspits en daarna. In die file reed even voor 14 uur een vrachtwagen op een personenauto, waarna de A13 werd afgesloten tussen Kleinpolderplein en Delft.



Vangrail

Om de weg bij Delft-Noord voor de avondsspits tijdelijk helemaal open te kunnen stellen, worden zware blokken voor het vernielde stuk vangrail geplaatst. Dat zou rond 16.30 uur klaar moeten zijn, meldt de de incidentcoördinator. Na de avondspits, rond 21.00 uur, zou de aannemer dan de vangrail kunnen herstellen. Die is over een lengte van vijftig meter beschadigd.



Patrick Potgraven van de verkeersinformatiedienst hoopt dat voor de avondspits de A13 weer open kan, anders verwacht hij grote fileproblemen tot in Rotterdam.