Vanuit ziekenhuisbed fietsen langs bollenveld

De dialyseafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis zet meer en meer in op fietsen vanuit bed als onderdeel van de behandeling van nierpatiënten. Er werd al behoorlijk wat gefietst, maar met de oprichting van een werkgroep en de aanschaf van een speciaal softwareprogramma in het vooruitzicht, wordt geprobeerd zo veel mogelijk nierpatiënten aan het fietsen te krijgen.



Fietsen heeft namelijk een positief effect op de gezondheid van de patiënt. Het draagt bij aan een betere conditie en het is goed voor de bloeddruk en de bloeddoorstroming. De kans op kramp en jeuk neemt ook af en afvalstoffen worden beter afgevoerd. Meer bewegen is sowieso goed tegen onder meer een hoog cholesterol, overgewicht en hart- en vaatziekten.



,,De patiënten zijn door hun ziekte vaak erg vermoeid", licht José van der Meer-Fokkema van het Reinier de Graaf ziekenhuis toe. ,,Het fietsen zorgt ervoor dat ze door hun verbeterde conditie beter voorbereid zijn op een zware operatie of daar sneller van kunnen herstellen."



,,Er wordt per persoon natuurlijk gekeken of hij of zij het wel aan kan", legt de woordvoerster uit. Iedereen krijgt een speciaal voor hem of haar gemaakt bewegingsplan. ,,Patiënten zijn hier om de dag, maar niet elke patiënt maakt gebruik van de fiets tijdens het dialyseren."



Tijdens de behandeling worden een fietstrappers aan het bed bevestigd. Op een schermpje is te zien hoeveel kilometer er in totaal is afgelegd.



Om het fietsen leuker te maken, organiseert het team regelmatig extra activiteiten. Zo is er meerdere zomers op rij een Tour de Dialyse georganiseerd. Nierpatiënten fietsen, net als de deelnemers aan de Tour de France, meerdere etappes zolang als de wielerwedstrijd duurt. Er wordt in een competitie gestreden om de gele trui en de bolletjestrui. In de winter wordt er volgens een zelfde principe een Elfstedentocht gefietst.