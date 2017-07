Veel vragen over schimmige deals met gemeentegrond

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft de gemeenteraad mogelijk niet of onvoldoende geïnformeerd over de grondtransacties met het project Mercato in Nootdorp in 2007. Dit geldt als een politieke doodzonde.

De raad komt donderdag in een extra zitting bijeen om uitleg te vragen. Het huidige college is politiek verantwoordelijk voor het beleid van haar voorgangers.

Een klokkenluider meldde onlangs, dat de gemeente mogelijk vele miljoenen is misgelopen bij grondtransacties. Het meest saillante voorbeeld betrof de verkoop van grond aan projectontwikkelaar ABB. Dit bedrijf verkocht een deel van de gemeentegrond binnen een kwartier met veel winst door aan een corporatie.

Verkapte subsidie

De constructie heeft veel weg van een verkapte gemeentelijke subsidie aan ABB. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief vraagt zich af of het gebruikelijk is dat grond een kwartier na aankoop van de gemeente met veel winst wordt doorverkocht aan een woningcorporatie.

,,Het was handig geweest als het college toentertijd naar de gemeenteraad was gekomen om die situatie te bespreken’’, verklaart Van de Gevel, die destijds al raadslid was. ,,Dit is nooit teruggekoppeld naar de raad. Het mogelijke gebrek aan transparantie is een zeer belangrijke kwestie Iedereen in de raad neemt dit serieus.’’

,,Ik wil niet suggereren dat er sprake is van fraude’’, reageert Bob van der Deijl, voormalig fractievoorzitter van het CDA. ,,Die suggestie wordt vooralsnog ook nergens gewekt. Ik geef echter toe dat het er vreemd uitziet. Ik kan me bijna niet voorstellen dat als de prijs van de grond die je verkoopt in een kwartier tijd ruim vier keer over de kop gaat, je daar als gemeente niet van op de hoogte bent.’’

Toenmalig burgemeester Rik Buddenberg geeft aan zich niets meer te herinneren van het proces rondom de ontwikkeling van Mercato. ,,Dat is te lang geleden. Ik weet het niet meer.’’

Open

Kees van der Kraan was destijds de verantwoordelijk wethouder in de omstreden gronddeal met ABB. De oud-bestuurder is zich van geen kwaad bewust.

,,Voor zover ik me kan herinneren, zijn we altijd open geweest naar de gemeenteraad toe. Je moet transparant zijn. Ik voelde ook geen weerstand vanuit de raad tegen de ontwikkeling van Mercato. Er is stevig over onderhandeld en we hebben de grond zeker niet gratis weggegeven. Het is geen gunstige deal geweest voor ABB. Het verhaal van de klokkenluider bevat te weinig cijfers en bestaat alleen maar uit suggesties.''

,,Het feit dat ABB de grond binnen een kwartier doorverkocht, valt makkelijk te verklaren. Als zij geen afnemer hadden gehad, waren ze de deal niet met ons aangegaan. Dat wisten wij ook. We weten alleen niet op voorhand voor hoeveel geld zij de grond zouden gaan verkopen. Er rollen misschien hele rare bedragen uit, maar daar kun je niet over oordelen als je niet over alle cijfers beschikt.’’