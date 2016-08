'Verborgen parel' open op Monumentendag

Verder zullen de waterscouts demonstraties geven, zijn er leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud, en zal Pakschuit Nooitgedacht een pendeldienst onderhouden.



Kruidenierszoon Herman de Bruin (73) noemt zichzelf gekscherend 'beroepsvrijwilliger' waarbij scouting als een rode draad door zijn leven. Eerst als 11-jarige padvinder bij de Nederlandse Padvinders Vereniging op de Asvest, later als trainingsfunctionaris van vrijwilligers op het provinciale bureau Scouting Zuid-Holland. Tussendoor was hij ook nog nieuwslezer bij Radio Noordzee.



Beroepsvrijwilliger

,,Van kruidenier ben ik nieuwslezer geworden en van nieuwslezer werd ik beroepsvrijwilliger in Den Haag'', blikt De Bruin terug. ,,In 2000 stopte ik met werken. Vervolgens bekleedde ik zestien jaar bestuursfuncties bij de beheerstichting van Scouting Delfland. Onder ons bestuur is het gelukt om de scoutingverenigingen Willem de Zwijger en De Delftsche Zwervers als vaste huurders te huisvesten in Het Kruithuis.''



Sinds april heeft De Bruin geen functie meer. ,,Maar ik loop hier nog rond om zaken op orde te houden. Tijdens de Open Monumentendagen zal Scoutcentrum Het Kruithuis ruimtes, die anders afgesloten zijn, openstellen. Onze verborgen parel, De Poortkamer, is dan ook open.''