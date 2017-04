Verkeershinder op Prins Clausplein na ongeval

Update Brand in schuur in Delfgauw, asbest vrijgekomen

13:09 Aan de Delftsestraatweg in Delfgauw stond vanochtend een grote schuur naast een woning in brand. Volgens de gemeente Pijnacker-Nootdorp is er asbest vrijgekomen door het vuur, de wind blies een kleine hoeveelheid asbest het kassengebied in en naar een grasveld naast het gebouw.