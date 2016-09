Verstandelijk beperkten runnen restaurant Sophia Revalidatie

Een aangename geur verspreidt zich vanuit de keuken door het restaurant. Appelflappen, tosti's, een kop soep; allerlei verse lekkernijen die bezoekers ongetwijfeld zullen doen watertanden. Het broodje van de week: kroket met mayonaise. ,,Een idee van een van de werknemers", vertelt cateringcoördinator Marco van Giessen. ,,Toen ik vroeg of hij nog suggesties had, begon hij te glunderen van oor tot oor."



Het restaurant van Sophia Revalidatie Delft ging op 1 september van start met een nieuw team. Vier cliënten van Ipse de Bruggen, een organisatie in Zuid-Holland voor mensen met een verstandelijke beperking, verzorgen onder begeleiding de catering. Begeleidster Sylvia Advocaat heeft er vertrouwen in. ,,Het is een prachtige kans voor verstandelijk beperkten om meer deel uit te maken van de maatschappij. Weliswaar in kleine stapjes, maar het is een begin."



Van 's morgens tien tot 's middags drie uur is het restaurantpersoneel druk in de weer. De één snijdt de komkommers en tomaten, terwijl de ander een gast verblijdt met een dampende kop thee. Allemaal hebben ze zo hun eigen taken. ,,Ieder mens beschikt over andere kwaliteiten. Daar proberen we hier iets mee te doen", legt Advocaat uit. ,,We focussen ons op wat iemand wél kan."