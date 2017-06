Verstandelijk gehandicapte man gegijzeld: 'We deden niets fout'

UpdateVier verdachten op een rij. Niemand die zegt iets verkeerds te hebben gedaan. Toch vond de politie in Delft in een woonwagen een berooide verstandelijk beperkte man.

‘Nee hoor. Als ik ook maar een signaal had gekregen dat hij zelf niet echt zijn huis wilde verkopen, had ik het nooit gekocht. Echt niet. Ik ben zeer bemiddeld. Ik hoef vanaf mijn dertigste niet meer te werken, ik hoef van niemand te profiteren.’’ ,,Ik deed niets zonder de goedkeuring van Jan. En nee, ik heb ook niet gezegd dat hij moest werken. Hij bleef zelf plakken.’’ ,,Hij wilde zijn huis en land verkopen, om een sloperij te beginnen.’’

Het zijn maar een paar ontkenningen die vandaag in alle mogelijke variaties de hele dag te horen waren in de Haagse rechtbank. Zelfverzekerd weerlegden vier verdachten een voor een de beschuldiging van het Openbaar Ministerie.

Erfenis

Een ernstige aanklacht. Van de zomer van 2012 tot 18 december 2013 zouden ze, samen met nog een vijfde persoon, een verstandelijk beperkte man uit Delft, Jan, volledig hebben uitgekleed. Tot hij alles kwijt was. Zijn huis aan de Oude Leedeweg in Pijn­acker, een stuk land, geld van een erfenis.

In totaal gaat het om vijf verdachten. Een echtpaar, Dolf en Miranda van V.; een neefje, ook Dolf geheten. Alle drie woonwagenbewoners uit het kamp aan de Lau Mazirelweg in Delft. Zij zouden volgens het OM Jan daar in een wagen hebben gestopt en hem verboden hebben te vertrekken.

De twee anderen kwamen van buiten het kamp. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de koop van Jans huis. Miranda was vandaag de enige die er niet was. Ze heeft geen vertrouwen in de rechtspraak, liet ze via haar advocaat weten.

Verdwenen

Al begin 2013 was er bij de politie aan de bel getrokken over de verstandelijk beperkte man. Kennissen konden plots geen contact meer krijgen met Jan. Bovendien zag een kennis die Jans administratie deed, dat er onverklaarbare, grote bedragen van zijn rekening verdwenen. Ook was zijn huis ineens verkocht. Met 122.000 euro ver onder de marktwaarde, zo stelde het OM vandaag.

Maar in het voorjaar van 2013 lukte het de politie niet een ‘vinger achter de situatie te krijgen’. Een wijkagent praatte met Jan, maar die wilde niets zeggen. De lage verkoopprijs van het huis was vreemd, maar de woning was ook wel erg vervallen. Pas toen de politie in december 2013 binnenviel, vonden ze Jan in ‘kommervolle’ omstandigheden in een smerige caravan op het kampje. Zijn identiteitspapieren lagen in de wagen van Van V.

Binnengevallen

De politie was het kamp binnengevallen omdat Dolf van V. met zijn broer Frans verdacht werd van oplichting bij de verkoop van auto’s. Tot 35 keer toe deden de broers of ze een auto kochten, maar betaalden nooit. Ze lokten klanten met een zogenaamde RDW-licentie, waarmee ze zelf de auto te naam konden stellen. Onder de slachtoffers destijds was een dame die haar auto verkocht om uit de schulden te komen. Zij had aan het einde van het verhaal geen auto en nog even hoge schulden. Met een persoonlijk faillissement tot gevolg.

Tweeënhalf jaar cel kreeg Van V. eind september 2014 voor deze oplichting. Nu zat hij er weer, in dezelfde rechtbank. Samen met de anderen. Met de handen over elkaar. De ene keer achterover geleund, de andere keer met de ellebogen op de tafel. Verontwaardigd als het moest, maar altijd zo overtuigend mogelijk.

Vete

Met zijn vieren delen ze een sterk Haags accent, maar dat is ook het enige. Want onderling, zo bleek vandaag, is er sprake van een jarenlange vete, waarin Dolf van V. alleen stond. ,,Als ik had geweten dat hij er achter zat, zou ik nooit hebben verkocht’’, gromde Laurens van S., de zelfverklaarde ‘zeer bemiddelde’ man. En ook neefje Dolf zegt dat hij niets van zijn oom moet hebben.

De grote vraag waar het in deze rechtszaak om draait, is of het viertal kon weten dat Jan vanwege zijn lage IQ niet kon instaan voor zijn eigen handelen. Dat ontkenden de vier stellig. Toch moet het viertal enkele zaken zijn opgevallen. Want welke man die geld steekt in een sloopbedrijf, jaagt klanten weg als ze het terrein op komen? En waarom werd toch dat zogenaamde documentje gemaakt met redenen waarom Jans woning zo ver onder de marktprijs werd verkocht? Of belde Dolf van V. voor Jan naar de Rabobank om een lening?

,,Als je het dossier leest, weet je dat hun ontkenningen totaal ongeloofwaardig zijn’’, zei advocaat Willem van der Voet, die Jan bijstaat. Wat er nog meer in dat dossier staat, wordt dinsdag besproken. Dan komt de aanklager met zijn strafeis. Ook zal de advocaat dan namens Jan vertellen hoe hij zich onder de situatie heeft gevoeld.