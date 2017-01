Via techniek op mavo een verkorte mbo-opleiding

Samen zijn er projecten ontwikkeld voor de mavo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar. Scholieren die daar het vak Technologie en Toepassing met een voldoende afsluiten, kunnen vervolgens het eerste leerjaar van een technische mbo-opleiding overslaan.



Wel moeten ze nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zo moeten ook de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen goed zijn. Daarnaast moeten de scholieren na het examen nog een paar weken aan de slag tijdens een stage.



Het verkorte traject geldt voor de drie mbo-opleidingen Mechatronica, Greentec en Commerciële Techniek.



Aansluiting

Volgens de scholengemeenschappen gaat het om een unieke samenwerking. Het doel is dat het technische onderwijs in het voorgezet onderwijs beter aansluit op dat van het mbo.



De samenwerking past bij de 'techniekagenda Haaglanden'. Vandaaruit wordt onder meer geprobeerd om meer jongeren te interesseren voor een technische opleiding en om een doorlopende lijn in het voorgezet onderwijs, het mbo en hbo te creëren.



Bij het CLD en de ISW is technologie een van de speerpunten in het onderwijsprogramma. Om de samenwerking te bekrachtigen wordt vandaag een convenant ondertekend.