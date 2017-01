Vier tieners aangehouden na straatroof

Schok na moord op Heulenaar Andres in Mexico

12:58 Een man die met volle teugen van het leven genoot, barstte van de energie en een geboren handelaar was. Zo wordt de 44-jarige zakenman en dj Andres Reijgersberg uit Kwintsheul getypeerd door familie en bekenden. Hij werd woensdag doodgeschoten in een restaurant in zijn woonplaats in Mexico.