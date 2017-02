Vijf jongeren aangehouden voor brandstichting clubhuis RKDEO

Bij de brand tijdens oudejaarsnacht ging de voetbalkantine volledig in vlammen op. De politie stelde een onderzoek in waaruit bleek dat het om brandstichting ging en dat een brandbom een oorzaak was van de brand.



De politie ging de buurt in om informatie in te winnen en riep in Opsporing Verzocht getuigen of mensen die meer over de brand wisten te vertellen, op zich te melden. In dat programma toonde zij meerdere camerabeelden. Zo zijn er meerdere verdachten in beeld gekomen. Vier minderjarigen, drie 17-jarigen uit Nootdorp en een 17-jarige uit Den Haag, en één 19-jarige Hagenaar werden vandaag aangehouden.



Het gebouw zal dit seizoen niet meer kunnen worden gebruikt. Inmiddels is de club al druk in actie om een nieuwe kantine te bouwen.