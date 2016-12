Vinding maakt woning aardbevingbestendig

Terugblik Het jaar van de bur­ge­mees­ter­wis­sel

26 december Dit jaar was het jaar van de burgemeesterwissel in onze regio: In Leidschendam-Voorburg gooide Hans van der Sluijs de handdoek in de ring, in Delft werd Bas Verkerk opgevolgd door Marja van Bijsterveldt, in Den Haag draagt Jozias van Aartsen het stokje over en in Wassenaar moet Jan Hoekema het veld ruimen. Een terugblik.