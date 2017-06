Vliegtuigen scheren te dicht langs woonwijken

Vliegtuigen komen dichter bij woongebieden dan is toegestaan. Onderzoek van de regionale milieudienst DCMR leert dat toestellen die opstijgen vanaf Rotterdam The Hague Airport ‘in veel gevallen’ een ruimere bocht maken dan de uitgestippelde vertrekroutes.

Het gevolg is geluidsoverlast. Daar is vooral sprake van in Schiedam, Pijnacker, Midden-Delfland en Lansingerland. De milieudienst DCMR heeft vliegbewegingen ontdekt die van de regels afwijken, tijdens een analyse van de lawaaimeldingen. Daarbij is niet zozeer gekeken naar de zogeheten veelklagers, maar naar bewoners die niet meer dan enkele malen aan de bel trokken.

‘Het zou om meldingen kunnen gaan van meer bijzondere situaties, die niet dagelijks aan de orde zijn’, verklaart de milieudienst die methode in het rapport ‘Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport - Jaarrapportage 2016’. De vertrekroute vanaf Baan 24 van de luchthaven blijkt een belangrijke klachtenbron, omdat vliegtuigen er ter hoogte van Schiedam ‘met enige regelmaat’ van afwijken. Waarom ze dat doen, is niet bekend. De DCMR pleit voor een onderzoek daarnaar, zodat een oplossing kan worden bedacht.

John Witjes, bewonersvertegenwoordiger namens Schiedam in de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport, is blij met het DCMR-advies: ,,Er is sprake van veel overlast in vooral Schiedam-Noord en die moet verminderen. Hoe korter de bocht, hoe minder overlast.’’

Meldingen

Het afgelopen jaar noteerde de DCMR 12.770 meldingen van overlast door vliegtuigen. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2015.