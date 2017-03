Vloggers rennen in ondergoed over A4

Eén van die twee renners heeft al eerder een stunt uitgehaald op de snelweg. Vlogger Johoral Hussain reed eind februari al een stukje op zijn fiets naast langsscheurende auto's. Destijds realiseerde hij zich dat zijn actie levensgevaarlijk was. Maar dat weerhield hem er niet van om gisteravond weer de stoute schoenen aan te trekken.



,,Ik doe dingen zonder na te denken'', verklaart de Delftse student. ,,En het maakt me eigenlijk niet zoveel meer uit.''



Challenge

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat jongeren in ondergoed over straat rennen. Onder de naam Habibachallenge plaatsen de jongeren daar video's van op Instagram. Rapper Boef is de inspiratiebron. In zijn nieuwste videoclip is hij rennend op straat te zien in zijn boxer. Fans nemen die stunt over.



Ook Hussain dus, maar wel op zijn eigen manier. ,,Ik zag dat iedereen het op straat deed, maar dan val je op een gegeven moment niet meer op. En ik doe alles extreem, dus dit ook.'' Gisteren kwam hij op het idee om de stunt uit te halen. ,,Ik belde die vriend op die ook een YouTube-kanaal heeft. We zijn met de auto naar de snelweg gereden, daar op de vluchtstrook gestopt en uitgestapt en toen gaan rennen.''