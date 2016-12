Vluchtelingen koken in pop-uprestaurant

Leden van SP rennen voor Serious Request

22 december De Delftse SP komt morgen bij het ochtendkrieken in actie om een envelop te overhandigen aan de hardlopers die deelnemen aan de zogenoemde Roemerloop. Rond 6.40 uur in de ochtend wordt SP-kamerlid Michiel van Nispen op het Zuid-einde in Delft verwacht. Rennend vanuit Den Haag draagt hij op dat moment het stokje over aan fractiemedewerker Daniël de Wit.