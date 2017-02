VOC-stad Delft op grote expo Nationale Archief

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft zet de opening op 23 februari luister bij door te vertellen over de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in haar stad. Zij is die middag in het gezelschap van haar collega's Van der Laan (Amsterdam) en Aboutaleb (Rotterdam), alsmede de burgemeesters van de andere VOC-steden Enkhuizen, Hoorn en Middelburg.



De presentatie van de prinsenstad heeft als onderwerp 'No Delft Without China'. Die titel verwijst naar de relatie tussen Delfts blauw aardewerk en Chinees porselein.



Ontdekkingsreis

De VOC bestond bijna 200 jaar: van 1602 tot 1798. Het archief ervan wordt al jaren gebruikt door onderzoekers uit binnen- en buitenland. Een deel van de topstukken uit dit bijzondere archief staat nu centraal in de tentoonstelling De wereld van de VOC. De bezoeker kan een ontdekkingsreis maken langs bijzondere kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen van deze 'eerste multinational in de wereldgeschiedenis'. Tegenover het succesverhaal staan ook verhalen over roof, geweld, gruwelijkheden en onderdrukking.



In de tentoonstelling geven beelden van zee, lucht en land met een bijpassende soundscape de bezoekers het idee zelf op reis te zijn. Geuren en geluiden begeleiden hen langs verschillende VOC-locaties in de Oost: Kaap de Goede Hoop, Midden-Oosten, Ceylon, India, Batavia/Indië, Japan, China en Formosa.



Verhalen

Schrijvers Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr zijn in de huid gekropen van onder anderen een gouverneur-generaal, een grootaandeelhouder, een dominee en een koopman. Deze verhalen zijn er eveneens te beluisteren.



De expositie opent 24 februari voor publiek en blijft een klein jaar in het Nationaal Archief.