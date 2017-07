Vraagtekens bij lage grondprijzen in crisistijd

Een klokkenluider uitte vorige week in weekkrant Telstar zijn bedenkingen bij de prijzen waarvoor de gemeente Pijnacker-Nootdorp gronden verkoopt. Vooral de verkoop van de grond waarop project Mercato is ontwikkeld, sprong in het oog. De huidige gemeenteraad gaat donderdag in een extra vergadering op zoek naar de achtergronden.

De financiële crisis breekt pas een jaar later uit, maar in 2007 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp kennelijk al grote moeite om bouwprojecten van de grond te tillen.

In de gemeenteraad wordt fel gediscussieerd over de projecten die het college van burgemeester en wethouders voor ogen heeft. De gemeente is rijk, maar veel projectontwikkelaars aarzelen om te investeren. En dat terwijl Pijnacker-Nootdorp ambitieuze bouwplannen heeft.

,,Destijds hebben we in de gemeenteraad een aantal flinke discussies gevoerd'', herinnert Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief zich. ,,Dat was zeker het geval toen de crisis uitbrak. De gemeente wilde graag in de markt blijven als bouwlocatie. Ik weet dat we in 2008 zelfs vergaderd hebben over het verlagen van de grondprijzen om bijvoorbeeld de woningverkoop te stimuleren.''

Weekkrant Telstar baarde vorige week opzien met het verhaal van een klokkenluider. Een voormalig gemeente-ambtenaar suggereert dat Pijnacker-Nootdorp miljoenen euro's is misgelopen door grond voor een appel en een ei te verkopen.

Mercato

De situatie rondom de ontwikkeling van het project Mercato was daarin het meest opvallend. In het najaar van 2007 verkocht de gemeente voor 2,1 miljoen euro bijna 8.400 vierkante meter grond aan projectontwikkelaar ABB.

Een kwartier later verkocht de ontwikkelaar een gedeelte van die grond door aan Vestia. Op de doorverkochte grond bouwde ABB 72 sociale huurwoningen die ook door Vestia werden gekocht.

Quote Vestia betaalde 2,3 miljoen euro aan ABB. Daarmee had de pro­ject­ont­wik­ke­laar de investering terug, twee ton verdiend en de rest van de grond beschikbaar.

De gronddeal was uiterst lucratief voor ABB. Vestia betaalde 2,3 miljoen euro aan ABB. Daarmee had de projectontwikkelaar de investering terug, twee ton verdiend en de rest van de grond beschikbaar. Met de resterende grond kon het bedrijf flink cashen. Op de inmiddels 'gratis grond' werden 76 appartementen, een parkeergarage en 255 vierkante meter aan winkelruimte in de Parade gebouwd.

Een theorie is dat een gehaaide projectontwikkelaar de gemeente op zakelijk terrein simpelweg te slim af was. Maar daar kan volgens een voormalig directielid van Vestia geen sprake van zijn geweest.

Normprijzen

Bij nieuwbouw betalen corporaties normprijzen voor de grond. Die bedragen zijn ook bij de gemeenten bekend. In Pijnacker-Nootdorp hanteerde ook ABB de normprijs bij de verkoop aan Vestia. Waarom verkocht de gemeente niet zelf tegen de normprijs aan Vestia? Het is een vraag die menig raadslid volgende week zal stellen.

Toenmalig burgemeester Buddenberg kan het zich niet herinneren. Terwijl de onder verantwoordelijkheid van toenmalig wethouder Kees van der Kraan gedane transactie toch ongebruikelijk was.

,,Bij sociale woningbouw wordt de grond doorgaans rechtstreeks aan de corporatie verkocht'', laat de nu voor het grondbeleid verantwoordelijke wethouder José van Egmond weten.

Voormalig wethouder Nico Oudhof, de voorganger van Van Egmond, is razend benieuwd naar het verhaal achter de Mercato-deal. ,,Ik heb in mijn periode als wethouder ook dit soort onderhandelingen gevoerd en ik heb nooit grond verkocht voor minder dan 700 euro per vierkante meter. Daarbij moet ik wel zeggen dat het in mijn geval gaat om grond in Pijnacker en niet in Nootdorp, dus daar kan een verschil in zitten. De 250 euro per vierkante meter die de gemeente in 2007 ontving van ABB vind ik echter wel heel erg laag.''

Quote De 250 euro per vierkante meter die de gemeente in 2007 ontving van ABB vind ik echter wel heel erg laag. Oud-wethouder Nico Oudhof

Oudhof denkt de situatie wel enigszins te kunnen verklaren. ,,De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een bijzondere band met ABB. Het is namelijk niet alleen een ontwikkel-, maar ook een bouwbedrijf. Zij hadden in mijn periode het beste aanbod als het ging om de projecten in het centrum van Pijnacker. Bovendien was ABB in de crisisperiode de enige die het aandurfde om projecten met ons aan te gaan. Dat heeft de onderhandelingspositie van de gemeente in dit specifieke geval misschien verslechterd.''

,,Ik heb echter niet het gevoel'', vervolgt Oudhof, ,, dat ik in 2007, toen ik fractievoorzitter van de PvdA was, onvolledig ben ingelicht door het college. Ik hoop eerlijk gezegd ook dat het externe onderzoek naar de grondprijzenkwestie dat bevestigt, want het zou een doodzonde zijn als dat wel het geval is geweest.''

Correct

Ontwikkelaar Jan Dekker van ABB verklaart dat de aangestipte cijfers kloppen. ,,De genoemde bedragen zijn correct. Er zit echter meer in die cijfers dan je in eerste instantie kunt zien. We hebben toentertijd met de gemeente afgesproken dat we een aantal projecten voor Pijnacker-Nootdorp zouden gaan bouwen. Daar is het Manifestatieterrein in Nootdorp een voorbeeld van. Die afspraken zijn in de grondprijs verrekend. De gemeente wilde een redelijk stevig programma neerzetten, maar ik durf met stelligheid te ontkennen dat er sprake was van een zachte onderhandelingssituatie. Wij hebben onze plannen in de gemeenteraad gepresenteerd en kregen daar vanuit de gemeente positieve reacties op.''

De sussende woorden nemen de verbazing niet weg bij de huidige gemeenteraad. Er zijn nog altijd veel vragen over de cijfers die de klokkenluider heeft aangekaart. Daarmee gaat dan ook twijfel over de transparantie van het college richting de raad gepaard.

,,Er is destijds geen vergadering geweest waarin de positie van de gemeente in de onderhandelingen met ABB is toegelicht'', zegt Hanneke van de Gevel, fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief. ,,We praten eens per jaar in de gemeenteraad over de grondprijzen. Die worden dan door de raad vastgesteld. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat die prijzen marktconform waren. Deze kwestie is echter opvallend. We hebben een extern onderzoek nodig om klaarheid in deze zaak te brengen en alle schijn te vermijden.''