Vrienden verzorgen aparte kerstviering in pop-up kerk

ndries Hettema, Ruben Telaat, Bas Schilperoort en Leon Korevaar verzorgen vanavond vanaf 20.00 uur de speciale kerstdienst. ,,Het is de eerste keer dat wij dit doen. Ik had ook nog nooit van een pop-up church gehoord'', zegt mede-organisator Leon Korevaar.



,,Ik ben vorig jaar naar een traditionele kerstnachtdienst gegaan. Maar die preek ging helemaal niet over kerst, die ging over Salomo. Veel mensen die alleen op kerstavond naar de kerk gaan, zullen daar dus niet het juiste gevoel vinden. Wij willen daar verandering in brengen'', aldus Korevaar, in Delft ook bekend als bakker Suikerbuik van de Hippolytusbuurt.



Vriend en medekerkganger Robert van den Bosch wil met een motiverende speech zorgen voor het juiste kerstgevoel. De vader van vier kinderen heeft naar eigen zeggen veel wonderen meegemaakt. ,,Op mijn 25ste heb ik God gevonden. Daarna heb ik zelf mogen meemaken dat Hij er is'', zegt Van den Bosch.



Zijn oudste zonen, een tweeling van nu 20 jaar, zijn doof geboren. ,,Er was een probleem tijdens de zwangerschap. Achteraf bleek dat de zuster dacht dat ze het beiden niet gingen halen. Maar uiteindelijk zijn ze na 35 weken zwangerschap gezond geboren. De enige beperking is dat ze doof zijn. Maar het is een wonder dat ze leven.''



Een aantal jaren later viel een van zijn zoons van een dak. In veel van zijn botten bleken daarna haarscheurtjes te zitten. ,,Hij werd vijf dagen in coma gehouden. Ik heb toen gebeden. Daarna zijn er weer foto's gemaakt en bleken alle haarscheurtjes te zijn verdwenen. De foto's werden met elkaar vergeleken en niemand begreep er iets van. Toen voelde ik dat God wilde dat ik over hem en over Jezus zou spreken.''