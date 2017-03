Weinig afval dankzij 'tonto'

José Postma loopt een verpleegafdeling op. ,,We maken even een foto van de tonto. Goed?'' De baliedames glimlachen breeduit. ,,Tuurlijk.'' En na afloop: ,,Staat-ie er goed op?'' De 'tonto', een afvalvermaler waarvan elke afdeling er minimaal één heeft staan, kan rekenen op enthousiasme onder de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Hij 'hapt' al hun rommel op. Bloederige verbanden, riekende po's en volgeplaste urinalen (fles waar mannen in plassen die niet uit bed kunnen komen, red.), het apparaat neemt ze allemaal gretig tot zich. Je gooit de spullen erin en ziet er niks meer van. Postma is manager MVO en Innovatie in het Delftse ziekenhuis en is van meet af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zogenoemde Pharmafilter, een eigen afvalverwerkingsinstallatie, speciaal bedacht voor dit ziekenhuis. De innovatiemanager gooit een urinaal in de tonto. ,,Die vermaalt hem.'' Ter illustratie trekt ze een klepje open. Er klinkt een donderend geraas. Van de fles is al niks meer over. Snippers kunststof draaien rond als in een centrifuge.

Reinier de Graaf is niet meer alleen ziekenhuis, maar wekt ook energie op en maakt schoon water. De vuilniswagen kwam vroeger elke week en nu slechts één keer per drie weken voor het bedrijfsafval. Inmiddels hebben vier andere ziekenhuizen de kunst afgekeken in Delft, maar het systeem blijft revolutionair, weet ziekenhuiswoordvoerder Patricia van Schoonhoven. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, twitterde onlangs na een bezoek aan Reinier de Graaf verrast over de 'duurzame wegwerppo van aardappelschillen', die ook nog bijdraagt aan 'een betere hygiëne'. De po is een van de eerste gebruiksvoorwerpen, die het ziekenhuis heeft vervangen door een duurzame variant. De bekende metalen ziekenhuispo - die na elk gebruik moet worden schoongespoeld - is hier al zes jaar niet meer. En intussen staat de tijd niet stil. Ook de biologisch afbreekbare plasfles komt eraan. Postma: ,,Daarbij denken we altijd vanuit de patiënt. Die heeft een probleem. Hij kan niet uit bed komen om te plassen. En het moet meerdere keren per dag gebeuren. Je wil iets hebben dat hij de hele dag door kan gebruiken, zonder dat de fles vol zit. En je wil geen vieze geurtjes. Die nieuwe fles is ontwikkeld en getest en er wordt gezocht naar een fabriek om hem te produceren.'' Het kostenplaatje staat de ontwikkeling soms nog in de weg. Alleen al de aanschaf. Dat is een investering van 2,3 miljoen euro. Na zo'n zeven jaar is dat terugverdiend, maar je moet het wel eerst neerleggen. ,,Wij hebben het kunnen doen dankzij subsidies van onder meer de gemeente.''

Besparen

Waar het ziekenhuis onder meer op bespaart is de verontreinigingsheffing. ,,We hadden, in de tijd van voor de Pharmafilter, twee gebouwen en betaalden per gebouw rond de 30.000 euro per jaar.''



Voor het ziekenhuis lost de installatie tal van problemen op. ,,We zaten omhoog als het ging om opslagruimte, liftcapaciteit en de pospoelers hadden continu storingen. Waar laat je dan al die vuile po's?'' Het ziekenhuis schakelde Eduardo van den Berg in, die de Pharmafilter bedacht. ,,Hij heeft een hotelachtergrond, daar zit je ook met grootverbruik van spullen. We vroegen hem: kun jij hiernaar kijken? We wilden een top of the bill-oplossing. Dit kwam eruit. Zoveel mogelijk in één bak en minder afval scheiden, daar worden veel fouten mee gemaakt.''



Daarmee is meteen het probleem van de 'kruisbesmetting' geminimaliseerd. ,,Als je alles direct weggooit, heb je veel minder besmettingen. Het oude ziekenhuis (sinds 1,5 jaar zit Reinier de Graaf in nieuwbouw, red.) had twee gebouwen. Eén was aangesloten op de Pharmafilter, de ander niet. In het eerste gebouw verdween een bepaalde darmbacterie compleet, in het andere kwam die nog vaak voor.''



Of het ziekenhuis ooit helemaal geen afval meer zal produceren, kan Postma niet te zeggen. ,,De komende twintig jaar in ieder geval nog niet.''