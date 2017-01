'Werken zit hier in de genen'

Gezin

Maar begrijp Nooteboom niet verkeerd, ze veroordeelt thuisblijvende moeders absoluut niet. ,,Ook voor mij is het gezin nog steeds nummer 1. Zeker toen de kinderen jong waren, wilde ik er gewoon voor ze zijn. En ook nu plan ik het werk zo dat ik thuis ben als de kinderen er zijn.'' Maar toen ze wat ouder werden, was de stap naar het bedrijf van haar man Henk en oudste zoon Roel snel gemaakt. ,,Ik kende veel al van dichtbij. En had al jarenlang de administratie gedaan bij een vorig bedrijf. Dus ik kon zo instromen. En ja, ook financieel was het aantrekkelijk.''



Fris

Ze is blij met de stap. ,,Het is leuk om weer actief te zijn in de maatschappij en om mezelf te ontwikkelen. En je ontmoet regelmatig nieuwe mensen. Dat houdt je fris.''



Dat het werken écht in het bloed zit, bewijst ook de leergierigheid van Nooteboom. ,,Ik heb altijd al iets met bloemen willen doen. Daarom ben ik ruim tien jaar geleden begonnen aan een opleiding tot bloembinder. Dat beviel zo goed dat ik ben blijven hangen bij een bloemist. Dat deed ik naast het werk voor ons eigen bedrijf.'' Inmiddels is Nooteboom bij de bloemist gestopt, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ,,Afgelopen december ben ik nog druk geweest met het maken van kerststukjes.''



Het werken bevalt Nooteboom zo goed, dat ze sinds een aantal jaar lid is van een netwerkclub. ,,Speciaal voor ondernemende vrouwen in Midden-Delfland. Dat is hartstikke leuk. We komen een paar keer per jaar bij elkaar, nemen een kijkje in elkaars bedrijf en wisselen tips uit. En het is ook goed om via via aan opdrachten te komen.''



En nee, dat werken is ze nog lang niet zat. ,,We zijn net verhuisd naar een prachtig nieuw pand langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis. We maken een mooie nieuwe start met een mooie nieuwe toekomst. Als ik gezond blijf, hoop ik dit nog wel even vol te kunnen houden.''



Voldoening

Maar fulltime aan de slag, nee dat hoeft nu ook weer niet. ,,Waarom zou ik? Ik woon in het mooiste dorp dat ik ken. Ik geniet elke dag van Midden-Delfland. Als ik een wandeling ga maken door de polder ben ik pas vijf kwartier later terug. Werken is leuk, maar thuis zijn geeft óók heel veel voldoening.''