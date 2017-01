Werkstraf na bekogelen tv-ploeg Powned

Het team van omroep Powned werd op 6 mei 2016 op de kruising van de Grieg- en Ravelstraat belaagd door een groep jongeren. De wijk Buitenhof was in het nieuws omdat een kleine groep jongeren voor overlast zorgde, de buurt werd gepalagd door bedreigingen. Er gingen die dag stenen en eieren door de lucht. Na een achtervolging pakte de politie Waleed op. Agenten hadden gezien dat hij een gooibeweging maakte.. Maar volgens de verdachte was dat een man die naast hem stond. Hijzelf wierp alleen zijn sigaret weg.



De officier van justitie vindt die verklaring ongeloofwaardig, aangezien het in die tijd onrustig was in de wijk , ,,Er heerste een angstcultuur. Het leek of zij de dienst uitmaakten.' Zij eiste een 'forse' werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Advocaat Heemskerk voerde aan dat de politie niet gezien kon hebben dat de verdachte gooide. ,,Het was een warrige toestand." Verder zou Powned ervan houden om te provoceren. De rechter betreurde het dat Waleed er zelf niet was, om zijn verhaal te doen. Zij vond de eis van het OM heel redelijk.