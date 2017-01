Werkstraf voor babbeltrucs van Delftenaar

De Delftenaar belde bij drie mensen aan met een verhaal, dat hij geld nodig had voor benzine. Hij deed zich bovendien voor als een buurman van de slachtoffers en zei dat hij naar het ziekenhuis moest om zijn zieke vriendin te bezoeken.



Drie keer gelogen, zo oordeelde de Haagse politierechter gisteren. ,,U doet uw leven lang al niet veel anders", zei hij tegen de Delftenaar over de babbeltrucs. Het strafblad van Marco van L. staat vol oplichtingszaken, aldus de rechter. ,,Ik stond echt zonder benzine", sputterde de man nog tegen. Dat ging er bij de rechter niet in.



Vertrouwen

,,Mensen verliezen door uw praktijken voorgoed hun vertrouwen in de mensheid", meende de magistraat. Met zijn zielige verhaal ving de Delftenaar op een adres in Rijswijk bot. Bij twee andere mensen wist hij 25 en 10 euro los te peuteren. ,,Ik wilde ze later terugbetalen, maar wist hun adres niet meer", zei de man tegen de rechter.



Hij zou kampen met een gok- en cocaïneverslaving, maar dat ontkende hij. Volgens de officier van justitie had de verdachte 'kletspraatjes' verkocht aan zijn slachtoffers. Een werkstraf van 50 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken was op zijn plaats. Dat vond de rechter ook. ,,Een klassiek geval van oplichting.''