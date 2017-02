Windmolens bij Balijbos en Delft van de baan

De gebruikers van natuur- en recreatiegebied De Balij bij Pijnacker-Nootdorp kunnen opgelucht adem halen. De populaire groene zone langs rijksweg A12 blijft hoogstwaarschijnlijk gevrijwaard van windmolens.



Niet geschikt

Een meerderheid van Provinciale Staten gaf gisteravond aan dat de beoogde plek van het lijstje van Gedeputeerde Staten afgehaald kan worden. Ook voor de locatie Technopolis in Delft lijkt geen draagvlak.



CDA-woordvoerder Ellen Verkoelen had al eerder laten weten dat De Balij niet geschikt is. Ze kreeg gisteren in de Staten steun van de fracties van de PVV, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de SP.



,,De Balij en Technopolis in Delft moeten eruit gehaald worden'', stelde Verkoelen over de plannen van gedeputeerde en partijgenote Adri Bom.



Verzieken

,,Je gaat niet een bos verzieken met twee windturbines'', vulde Jeffrey Rijken van de PVV aan. Hij verweet Staatsbosbeheer te zijn toegetreden tot wat hij noemde de 'milieumaffia'. ,,Het gaat om geld. Wij zijn voor alle plannen die leiden tot minder windturbines in Zuid-Holland.''



Daarmee kregen de insprekers uit Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer gisteravond steun uit de Staten. Zoals Ina Mantjes, raadslid voor Gemeentebelangen in Pijnacker-Nootdorp, die onderstreepte dat er geen draagvlak is voor het opzetje van de provincie. ,,Laat dit landschap groen, haal De Balij uit de procedure'', sprak ze. ,,U spreekt over participatie, maar kiest voor de producent en niet voor de burgers.''



René Veger, bewoner van Pijnacker-Nootdorp, noemde het verbazingwekkend dat GS de plek toch weer ter tafel hadden gebracht. ,,Het gaat om draagvlak, maar zijn 320 zienswijzen dan niet voldoende? Daarom moet u afzien van deze plek.''



Technopolis

Arjan van Zuuk van het Van Swinden Laboratorium stelde mede namens de TU Delft dat zijn instelling de deuren wel kan sluiten als er bij Technopolis windmolens komen. ,,Een onhaalbare zaak vanwege de trillingen.'' Een meerderheid van de Staten volgde dat advies.