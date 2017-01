Witte jassen uit en de kookschorten om

Opstapje

Koken voor thuisafgehaald.nl is voor Van Eijk een opstapje geweest naar het onlangs opgerichte cateringbedrijf. Het blijft voor haar en Koolmees overigens niet bij het bereiden van avondmaaltijden. ,,We bereiden buffetten, maar organiseren ook high teas én koken op locatie", legt Van Eijk uit.



Grieks, Spaans, Hollands, Italiaans: de vrouwen zijn van alle markten thuis. ,,Eén specialiteit hebben we eigenlijk niet, we kunnen veel maken. Wel hebben we één gouden regel: niets komt uit pakjes of zakjes, we gebruiken alleen pure en verse ingrediënten. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Toen ik een jaar of acht was, kookte ik samen met mijn zusje al een keer per week thuis. Destijds waren pakjes en zakjes al uit den boze."



Favoriet

Hoewel Van Eijk en Koolmees graag zelf in de keuken staan, dineren ze ook regelmatig buiten de deur. Om inspiratie op te doen voor gerechten en hapjes, maar voornamelijk ook om zelf van lekker eten te genieten. Van Eijk: ,,De Verbeelding in Delft is een van onze favoriete restaurants."



Helemaal in het teken van koken staat het leven van de twee met de oprichting van het cateringbedrijf nog niet. ,,We runnen Koolmees & Van Eijk in onze vrije uurtjes en blijven gewoon in het ziekenhuis werken. Een mooie combinatie."