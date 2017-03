Zelfs 'n ketting lijkt nutteloos

Grote kans dat je in Delft slachtoffer wordt van een fietsendief. Hoe je je stalen ros ook vastmaakt, het lijkt niets uit te maken. Honderden fietsen wisselen jaarlijks van eigenaar in de Prinsenstad.

Ook de cijfers over 2016 liegen er niet om. De politie noteerde 15,5 aangiften van fietsendiefstallen per 1.000 inwoners. Alleen in Groningen lag dat aantal nog hoger: 16,7. Ter vergelijking andere cijfers in de regio Haaglanden: Pijnacker-Nootdorp 4,7, Westland 3,9 en Midden-Delfland 2,9. Fietsendieven slaan in Delft ook vaker toe dan in grote steden als Amsterdam (10,7) en Rotterdam (10,8).

Hoewel nog niet alle criminaliteitscijfers over 2016 in Delft bekend zijn, is wel al duidelijk dat de binnenstad en de wijken Voorhof en Hof van Delft (achter het station, vlakbij het centrum) nog steeds de top drie zijn op het gebied van fietsendiefstallen.

Quote Het zijn er veel meer dan de ruim 1.500 die aangegeven zijn bij de politie Marien Vermeer Volgens de politie zijn er in de Delftse binnenstad vorig jaar tussen januari en oktober 560 rijwielen ontvreemd. Dat is een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van 2015 toen er 542 rijwielen werden gejat. Ook in Voorhof (van 259 naar 285 diefstallen, dus een plus van 10 procent) en Hof van Delft (van 101 naar 127 diefstallen: plus 26 procent) slaan fietsendieven vaker toe.



Marien Vermeer, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Delft, noemt de aantallen gestolen fietsen in de stad 'verontrustend hoog'. ,,En het zijn er veel meer dan de ruim 1.500 die aangegeven zijn bij de politie. We hebben de indruk dat Delftenaren alleen aangifte doen van diefstal van hun fiets om te kunnen declareren bij de verzekering. Van veel rijwielen is de verzekering echter verlopen, dus nemen veel mensen niet de moeite om aangifte te doen. Gestolen fietsen worden toch zelden teruggevonden.''

Verontrust

Het zit hem niet lekker dat de binnenstad, Voorhof (met winkelcentrum In de Hoven) en het gebied rond het station wederom de boventoon voeren op dit gebied. Vermeer: ,,Daar moet toch wat aan te doen zijn. En dan denk ik niet alleen aan betere sloten. Er zou veel meer moeten worden gedaan aan preventie. Natuurlijk, je moet je fiets goed vastzetten. Maar op veel plaatsen ontbreken voldoende vastzetmogelijkheden. En bewaakte stallingen hebben we niet zoveel in Delft. Er is nog één Biesieklette op het Vesteplein en er is een stalling aan de Oude Langendijk, waar vrijwilligers de boel bewaken.''

Quote Op veel plaatsen ontbreken voldoende vast­zet­mo­ge­lijk­he­den Marien Vermeer

Hij wijst ook naar de grote fietsenstalling van de NS bij het station. ,,Daar is alleen beheer en geen bewaking. Wel bellen ze 112 als ze toevallig iets verdachts zien, maar ook in de stalling is en wordt veel gestolen. Wat wel enig succes heeft, is de inzet van lokfietsen. De politie wil hiermee vooral de georganiseerde diefstal aanpakken. Als je zo'n lokfiets kunt achterhalen, heb je vaak meteen een heleboel fietsen weer opgespoord. Probleem is dan echter dat, volgens ervaringscijfers, een derde wel en de rest niet is aangegeven. Daardoor is de eigenaar van de fiets vaak lastig te achterhalen.''

,,Opsporen kan ook via een technische mogelijkheid zoals toegepast door enkele fabrikanten'', vervolgt hij. ,,Het gaat dan om een ingebouwde chip waarmee je de fiets via gps kunt terugvinden. Maar echt gecoördineerd samenwerken onder fabrikanten is er nog niet bij. Misschien houdt de angst dat ze dan minder fietsen verkopen hen daarvan af'', denkt Vermeer.

Werkterrein

Een rondgang door de binnenstad leert dat er op de fietsendief 'geen peil valt te trekken'. Er zijn jonge en oudere slachtoffers en er worden nieuwe en oude fietsen gestolen. Het werkterrein van de fietsendief is heel breed.

Pepijn Henriks (12), die net komt aanfietsen bij de Binnenwatersloot om zijn fiets te stallen, weet er alles van. Hij zet zijn rijwiel uiterst secuur op slot, want hij is gewaarschuwd. ,,Mijn fiets is al een paar keer gestolen. Ik woon in de binnenstad en zit ook op school in het centrum. Eén keer is mijn fiets bij school gestolen. Ik had hem op slot gezet, maar dat hielp niets. Ik vond dat heel erg. En een andere keer was mijn vader vergeten de schuur op slot te doen en werd mijn fiets ook gejat. Ja, in Delft worden heel veel fietsen gestolen en dat vind ik niet zo best. Je moet goed uitkijken'', meent Pepijn.

Volledig scherm Pepijn © Fred Leeflang

Ook van Delftenaar Bart van der Gient werd al eens een fiets ontvreemd. ,,Ik rij sindsdien alleen nog maar op oude barrels. Die stelen ze toch niet.'' Lauren van Halderen is, ondanks de zeer actieve fietsendieven in Delft, (nog) geen slachtoffer geweest van een fietsendiefstal. ,,Ik zet mijn fiets altijd heel goed op slot, vaak ook met een ketting ergens aan vast. En het beste is inderdaad om op een hele oude fiets te rijden.''

Volledig scherm Bart © Fred Leeflang

De vriendinnen Elena (24) en Marjolijn (27) weten ook wat fietsendiefstal is. ,,We wonen aan de rand van Delft. Ik had mijn fiets tegen het huis geparkeerd, gewoon op slot. Even later: weg fiets. Daarna ben ik maar op deze oude fiets gaan rijden, die stelen ze toch niet'', zegt Marjolijn.

Volledig scherm Elena en Marjolein © Fred Leeflang