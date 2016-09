Zoektocht naar oude vrienden van voetbalteam

Naar wie bent u op zoek?

,,Naar leden van SPOKO, het vriendenvoetbalteam dat van 1978 tot 1988 elke week op vrijdagavond bij voetbalclub De Zwarten Schapen voetbalde."



Waarom wil u nu de reünie houden?

,,Voetballen doen we niet meer, dus gaan we bij elkaar zitten voor de gezelligheid, om oude koeien uit de sloot te halen en om te zien hoe oud en lelijk we zijn geworden, haha."



Heeft u al veel oude vrienden weten te bereiken?

,,Ja, maar ik ben nog wel op zoek naar meer mensen. Ook naar oud-tegenstanders en -scheidsrechters. Dan kunnen we samen herinneringen ophalen."



Welke herinneringen bijvoorbeeld?

,,Het ging in ons team vooral om de gezelligheid en om het moment na de wedstrijd. Wij haalden ook graag een rottigheidje uit."



Zoals?

,,Wij hebben een keer een rode waterpil in de douchekop gedaan. Dan hoorde je onder de douche vandaan: 'Hé, heb ik een gat in mijn harses of zo.' Of we gaven de scheidsrechter een kauwgompje. Maar die was dan van de feestwinkel. Was zijn mond helemaal zwart en aan het schuimen."



Wanneer is de bijeenkomst?

,,Op vrijdag 16 september vanaf 18.00 uur in café Het Hoekpandje in de Oude Molstraat in Den Haag. Het is expres op een vrijdag, dat was onze dag."



Waar kunnen de oud-leden zich aanmelden?

,,Bij mij, via mjroos@caiway.nl of via 06-41281963. Maar zij kunnen ook gewoon aanschuiven in de kroeg."