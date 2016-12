'Zorg straks dichter bij huis'

Het ziekenhuis is zo ingedeeld dat de patiënt niet meer van 'hot naar her' hoeft. Puffen, bevallen en kraambezoek ontvangen, doen moeders op dezelfde kamer. En wie geopereerd moet worden, ligt op dezelfde verdieping als de OK. Op de afdeling chirurgie zijn ze niet alleen om die reden dolblij met hun nieuwe omgeving.



Traumachirurg Maarten van der Elst wijst naar boven. "Daar zit gigantisch veel techniek. Allemaal om de nieuwste toepassingen mogelijk te maken. Dat kon in het oude ziekenhuis echt niet."



De operatiekamer zit vol technische snufjes. Zo weet het systeem DORA, dat aangesloten is op alle apparaten in de OK, het als een apparaat defect is en meldt dat ook direct. "Vroeger ging dat nog met een post-it. Nu waarschuwt DORA als er iets niet in orde is", aldus Van der Elst. Daarnaast zijn op de schermen alle filmpjes en foto's van de desbetreffende patiënten terug te kijken tijdens een operatie. Ook zitten de muren vol met lood tegen straling, en kunnen de vloeren het gewicht dragen van de nieuwste operatierobot 'DaVinci'. Met het apparaat van 2,5 miljoen kunnen onder andere darmen prostaatoperaties worden uitgevoerd met de precisie die geen mens in zijn vingers heeft.



Maar niet al het goede heeft te maken met complexe innovatieve ontwikkelingen. Soms kan een verbetering ook heel simpel zijn. Zo kunnen de chirurgen en operatie-assistenten door de simpele toevoeging van een raam in hun nieuwe OK ook daglicht zien. "Dat is echt heel fijn en uitzonderlijk. Een raam was altijd lastig vanwege luchtbeheersing, schoonmaken en kosten. Nu kan dat wel. Je werkt hier natuurlijk op heel onregelmatige tijden. Dan is het fijn als je ziet wat voor weer het buiten is. Soms komen er zelfs zonnestralen binnen."