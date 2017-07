Zuid-Holland trekt 3,5 miljoen euro uit voor weidevogelplan

Politie waarschuwt voor snel­heids­con­tro­les in Tanthof

19:01 De politie waarschuwt voor snelheidscontroles in de wijk Tanthof in Delft. Naar aanleiding van klachten over snelheidsovertredingen worden metingen uitgevoerd waarbij aanvankelijk geen bekeuringen worden uitgeschreven. Wanneer de snelheidsovertredingen zich voor blijven doen, dan ziet de politie zich genoodzaakt om over te gaan op het bekeuren van overtreders.