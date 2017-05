Bedreigde Sandra uit Boer Zoekt Vrouw: Ik ben ook een echt mens

'Verdrietig'

Barscène

De meeste kritiek kwam over het moment waarop ze aan de bar zit en lijkt te flirten met anderen, terwijl Olke boven in bad zit. Wat volgens Sandra niet te zien is, is dat ze gewoon aan de thee zat en met meerdere mensen aan het praten was. ,,Olke bleef een halfuur langer boven, omdat hij het niet leuk vond dat ik niet naar zijn kamer was gekomen. Ik ga niet in mijn eentje aan een tafel zitten. Aan de bar heb ik met wat mensen gepraat.'' Dat was volgens haar zeker geen flirten. ,,Zij zagen natuurlijk dat ik gevolgd werd door een cameraploeg. Dáár ging het over.''