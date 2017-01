Bossche vrouw zegt ruim 70.000 euro te hebben laten 'cremeren'

Rode Kruis-afdeling blijft azen op het Glazen Huis in Den Bosch

4 januari DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch zegt nu al geen Citymarketing-budget te hebben om het Glazen Huis in 2019 eventueel in Den Bosch te financieren. De kosten voor dit 3FM-evenement Serious Request zijn vorige maand in Breda hoger uitgevallen dan verwacht. Toch wil de Rode Kruisafdeling Den Bosch proberen om het Glazen Huis in 2019 in Den Bosch te laten bouwen.