Brabantse Rabobank stort in bij plofkraak - daders spoorloos

Alle lijsttrekkers houden van Brabant

12 maart DEN BOSCH - Brabant is in het laatste weekeinde voor de verkiezingen het favoriete jachtterrein van de lijsttrekkers. Zaterdag waren ze paraat bij het Debat van het Zuiden in Eindhoven, maar daarvoor en daarna wierpen de meesten ook nog een hengeltje uit in de Brabantse visvijver.