Carnavalsbaby's krijgen Oeteldonkse mutsjes

Celstraf van 18 maanden geëist tegen Waalwijker voor seks met minderjarige prostituee

12:16 DEN BOSCH - Uit 'angst om te praten over de meest intieme zaken' liet een 42-jarige Waalwijker volgens zijn advocaat Cliteur dinsdagochtend verstek gaan bij een rechtszitting in Den Bosch. De man stond terecht voor ontucht in Vught, Breda en Tilburg met een minderjarig meisje dat als prostituee werkte.